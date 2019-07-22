Футбол
Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»Sport.ru 03:00
По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне. Сообщается, что на Лашальта также претендует ряд итальянских команд.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:35, Вашингтон
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Музыка
Ольга Бузова записала хит в стиле 90-х
Поклонники певицы отметили, что песня звучит в стиле 90-х, под нее так и хочется танцевать.
Обновлено в 07:30
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Музыка
В Shazam рассказали, какие песни россияне ищут чаще всего
Обновлено в 06:01
Происшествия
Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Экономика
В России подешевела черная икра
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Авто
Прибыль компании KIA Motors увеличилась на 71,3%
В первой половине 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании KIA Motors увеличилась на 71,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 01:04
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына
В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Транспорт
В городах России могут уменьшить парковочные места
Как рассказал газете «Известия» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, это позволит сделать парковки там, где сейчас они невозможны из-за ширины проезжей части.
Обновлено в 01:26
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
На Северном флоте подвели итоги весеннего призыва
Более 2000 призывников пополнили Вооруженные силы по итогам весеннего призыва 2019 года, проведенной военными комиссариатами Северного флота.
Обновлено в 05:31
Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Политика
Предпринимателей защитят от необоснованного ареста
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Футбол
Гацкан стал игроком «Крыльев Советов»
Полузащитник Александр Гацкан пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с 35-летним игроком заключено по схеме «1+1».
Обновлено в 07:58
Общество
Власти Орловской области сообщили о 212-процентной зарплате врачей
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за пять месяцев года составила: врачи – 53 137,1 руб. или 212%, средний медперсонал – 29 791,9 руб. или 118,8%, водители – 23 175,24 руб.
Обновлено в 07:22
Экономика
Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры
Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32