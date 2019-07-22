Футбол

Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»Sport.ru 03:00

По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне. Сообщается, что на Лашальта также претендует ряд итальянских команд.
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«Зенит» может обзавестись защитником «Милана»

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«Зенит» хочет усилиться защитником «Милана»

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Лашальт может перейти из «Милана» в «Зенит»

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Агенты предлагают «Зениту» Ласкальта

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В «Зенит» может перейти игрок итальянского «Милана»

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Агенты Лаксальта предложили его «Зениту»

Sports.ruвчера в 15:07
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Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Музыка

Ольга Бузова записала хит в стиле 90-х

Поклонники певицы отметили, что песня звучит в стиле 90-х, под нее так и хочется танцевать.
Обновлено в 07:30
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Музыка

В Shazam рассказали, какие песни россияне ищут чаще всего

Обновлено в 06:01
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Обновлено в 06:02
Происшествия

Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 18:03
Баскетбол

Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира по баскетболу

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Экономика

В России подешевела черная икра

Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Авто

Прибыль компании KIA Motors увеличилась на 71,3%

В первой половине 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании KIA Motors увеличилась на 71,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 01:04
Экономика

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Общество

Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Происшествия

На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына

В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Транспорт

В городах России могут уменьшить парковочные места

Как рассказал газете «Известия» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, это позволит сделать парковки там, где сейчас они невозможны из-за ширины проезжей части.
Обновлено в 01:26
Общество

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

На Северном флоте подвели итоги весеннего призыва

Более 2000 призывников пополнили Вооруженные силы по итогам весеннего призыва 2019 года, проведенной военными комиссариатами Северного флота.
Обновлено в 05:31
Общество

Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Политика

Предпринимателей защитят от необоснованного ареста

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Футбол

Гацкан стал игроком «Крыльев Советов»

Полузащитник Александр Гацкан пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с 35-летним игроком заключено по схеме «1+1».
Обновлено в 07:58
Общество

Власти Орловской области сообщили о 212-процентной зарплате врачей

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за пять месяцев года составила: врачи – 53 137,1 руб. или 212%, средний медперсонал – 29 791,9 руб. или 118,8%, водители – 23 175,24 руб.
Обновлено в 07:22
Экономика

Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры

Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32
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