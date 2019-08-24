Футбол
Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛSport24.ru 02:56
Интерес к 26-летнему уругвайцу проявляют «Аталанта», «Марсель» и неназванный российский клуб. Об этом в своем твиттере сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира. «Милан» планирует отдать Лаксальт в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.
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Российский клуб заинтересован в игроке сборной Уругвая и «Милана» Диего Лаксальте
Bobsoccerвчера в 15:43
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