Футбол

Игрок «Манчестер Юнайтед» Байи пропустит остаток сезона из-за травмыГазета.Ru 16:08

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает РИА "Новости". По информации на сайте "красных дьяволов", ивуарийский футболист получил повреждение колена в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси".
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