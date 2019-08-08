Футбол
Хавбек «Манчестер Сити» Сане мог получить тяжелую травмуГазета.Ru вчера в 21:00
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане мог получить тяжелую травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", сообщает "Спорт-Экспресс". По информации из твиттера журналиста The Athletic Сэма Ли, у футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.
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