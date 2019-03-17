Игрок «Локомотива» рассказал о победе над «Краснодаром»News.ru вчера в 12:37

Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову поделился эмоциями после победы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром».

Игрок «Локомотива» рассказал о победе над «Краснодаром»

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