Футбол
Игрок «Локомотива» Миранчук хочет уехать из РоссииГазета.Ru 06:39
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук хочет поучаствовать в европейских чемпионатах, сообщает пресс-служба железнодорожников. По словам футболиста, он бы хотел выступать в заграничных премьер-лигах только тогда, когда сможет набрать статус и уверенность.
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Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
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Общество
Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
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Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
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Сын Юрия Семина покинул «Нарва Транс». Он проработал 2,5 месяца
Российский специалист Андрей Семин, сын главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, покинул «Нарва Транс».
Обновлено в 13:41
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Ижевске автобус с пассажирами влетел в опору трубопровода
В Ижевске рейсовый автобус "Нефаз" с пассажирами влетел в опору воздушного трубопровода.
Обновлено в 13:27
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Россия в ООН обвинила США в целенаправленном разрушении ДРСМД
Обновлено вчера в 17:30
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Экономика
ФАС оштрафовала банк ВТБ за нарушения закона о рекламе
Московское областное управление Антимонопольной службы России оштрафовало банк ВТБ на сумму 600 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе».
Обновлено в 11:19
Здоровье
В США зарегистрирована первая смерть от электронных сигарет
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Наука
Собаки помогают своим владельцам поддерживать здоровье сердца
Исследование включало в себя множество факторов, определяющих здоровье сердца и артерий, например, показало, что владельцы собак, как правило, имеют более здоровую диету, чем другие владельцы домашних животных, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 15:43
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
В Британии шесть подруг откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и прочитали "пугающе точные" предсказания, пишет таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 21:02
Гаджеты
Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями
Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.
Обновлено в 15:32
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Политика
Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом
Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено в 13:56
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме
США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Астон Вилла» оказалась сильнее «Эвертона» в матче АПЛ
«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 3-го тура сезона-2019/20 чемпионата Англии.
Обновлено в 16:55
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Космос
Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06