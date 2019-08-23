Футбол
Игрок «Локомотива» Миранчук хочет уехать из РоссииГазета.Ru 06:39
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук хочет поучаствовать в европейских чемпионатах, сообщает пресс-служба железнодорожников. По словам футболиста, он бы хотел выступать в заграничных премьер-лигах только тогда, когда сможет набрать статус и уверенность.
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Украинский режиссер устал видеть «уродов у власти» и покинул страну
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ФСИН России уволила троих сотрудников изолятора "Кресты", еще 20 человек наказаны.
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Скончался режиссер Михаил Ведышев
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Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
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На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
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Экономика
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Обновлено в 10:08
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
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Галина Юдашкина с семьей отправилась жить в Гонконг
Галина Юдашкина с семьей отправилась жить в китайский Гонконг.
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Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.
Обновлено в 10:17
Политика
The Guardian назвала Крым российским
Британская газета The Guardian опубликовала материал с репортажными фото, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 04:26
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Недвижимость
«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%
Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
Обновлено в 03:32
Авто
Toyota запустит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Toyota сообщила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и начинает выпуск новой генерации модели.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток
Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Общество
Серферы в США прокатились с акулами и выжили
Группа серферов в Калифорнии во время катания на досках по волнам не заметила нескольких белых акул в непосредственной близости от себя.
Обновлено в 07:17
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Политика
Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в G8
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter прокомментировала возможность возвращения России в формат G8.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Спорт
Умер 15-летний ватерполист Виталий Смирнов
Российский ватерполист Виталий Смирнов умер в возрасте 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
Обновлено в 10:45