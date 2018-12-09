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Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов ударил одного из арбитров, обслуживавших матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между железнодорожниками и финским «Йокеритом».

Хоккей Хоккей Шайба Щербака помогла «Лос-Анджелесу» разгромить «Вегас» Российский нападающий «Кингз» Никита Щербак отметился заброшенной шайбой в дебютном матче.

Хоккей Хоккей «Слован» проиграл «Ак Барсу» и потерпел девятое поражение подряд Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали девятую победу в последних десяти матчах, «Слован» потерпел девятое поражении подряд.

Хоккей Хоккей Защитник Пайгин вернулся в ХК «Сочи» из «Локомотива» 23-летний защитник Зият Пайгин продолжит карьеру в ХК «Сочи», сообщает пресс-служба южан. Пайгин перешёл в «Сочи» из «Локомотива».

Хоккей Хоккей Андрей Назаров: В матче с «Торпедо» нам откровенно не везло В концовке добавили, но было уже поздно, - приводит слова Назарова официальный сайт Торпедо.

Хоккей Хоккей «Анахайм» продлил соглашение с генеральным менеджером Бобом Мюрреем "Анахайм" продлил контракт с генеральным менеджером команды Бобом Мюрреем.

Хоккей Хоккей «Мумий Тролль» и Лепс выступят на хоккейных играх на стадионе «Зенита» Группа "Мумий Тролль" выступит на матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, который пройдет 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерация хоккея России (ФХР).

Хоккей Хоккей Форвард «Трактора» Полыгалов пропустит три недели из-за травмы Форвард "Трактора" Игорь Полыгалов не поможет команде в течение как минимум ближайших трех недель, заявил исполняющий обязанности главного тренера челябинского хоккейного клуба Алексей Тертышный после матча с новосибирской "Сибирью".

Хоккей Хоккей Дубник: в составе «Эдмонтона» есть ребята, способные летать Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник поделился впечатлениями от проигранного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (2:7). Напомним, вратарь пропустил три гола после шести бросков и был заменён на Алекса Стэлока на девятой минуте.

Хоккей Хоккей Скабелка: у «Барыса» не было возможности подготовиться к матчу Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» во Владивостоке.

Хоккей Хоккей Проворов впервые в карьере набрал «+5» В прошлом сезоне Проворов набирал "+4" в игре с "Рейнджерс".

Хоккей Хоккей «Калгари» вызвал Валиева из АХЛ "Калгари" вызвал защитника Рината Валиева из "Стоктон Хит".

Хоккей Хоккей «Каролина» обыграла «Анахайм», Свечников отдал голевую передачу Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" нанесли поражение клубу "Анахайм Дакс" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей Хоккей Панарин рассказал, какое прозвище придумал Знарку Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, какое прозвище придумал отцу своей девушки Алисы, бывшему главному тренеру сборной России по хоккею Олегу Знарку.