Футбол

Игрок «Ливерпуля» перебрался в «Борнмут»Газета.Ru 05:22

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Уэльса Гарри Уилсон продолжит карьеру в "Борнмуте", передает официальный сайт мерсисайдцев. Футболист будет выступать за "вишен" в течение одного года на правах аренды.
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