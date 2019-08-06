Футбол
Игрок «Ливерпуля» перебрался в «Борнмут»Газета.Ru 05:22
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Уэльса Гарри Уилсон продолжит карьеру в "Борнмуте", передает официальный сайт мерсисайдцев. Футболист будет выступать за "вишен" в течение одного года на правах аренды.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Худеющим можно есть низкокалорийные сладости
Обновлено в 05:49
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Соцсети покорил двойник Брэда Питта, занимающийся строительством
Соцсети покорил мужчина, который внешне похож на актера Брэда Питта.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Петр Порошенко вернулся на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В БКС ожидают снижения стоимости акций Evraz на 18%
По прогнозам "БКС Глобал Маркетс", потенциал снижения котровок акций Evraz составляет 18%.
Обновлено вчера в 04:55
Космос
Curiosity обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе
6.08.19 Марс преподносит новые сюрпризы.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
За смарт-ТВ Honor Smart Screen уже выстроилась очередь
Обновлено в 02:30
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:29
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.
Обновлено в 00:50
Политика
Памфилова: ЦИК предложит изменения по системе сбора подписей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после окончания ближайшей избирательной кампании, процедура сбора подписей в поддержку кандидатов может быть изменена.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Общество
«Кошачий медведь» поселился в Московском зоопарке
Отличительной особенностью «кошачьего медведя» является то, что он единственный в Евразии хищник, использующий для лазания собственный хвост.
Обновлено в 00:41
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой «дачной амнистии»
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, новые нормы затрагивают только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, напомнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
Во время протестных акций за честные выборы в столице интернет глушили по требованию силовиков
Ранее эксперты «Общества защиты интернета» отметили, что это первый случай отключения интернета В Москве по указанию властей.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Арсенал» договорился с защитником «Ювентуса»
В ближайшее время 25-летний игрок перейдет в лондонский "Арсенал". Стороны уже договорились об условиях личного контракта.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53