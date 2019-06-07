Футбол

Игрок «Ливерпуля» Мане мог перейти в «Спартак»Metaratings вчера в 13:20

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о том, как пять лет назад он отказался перейти в «Спартак». По словам сенегальца, «РБ Зальцбург», за который тогда выступал нападающий, уже достиг договорённости с «красно-белыми», но решающее слово оказалось за самим футболистом.
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