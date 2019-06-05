Футбол
Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала»Soccer.ru вчера в 13:16
Защитник «Лиона» Ферлан Менди находится в шаге от перехода в «Реал». Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.
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«Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди
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