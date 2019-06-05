Футбол

Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала»Soccer.ru вчера в 13:16

Защитник «Лиона» Ферлан Менди находится в шаге от перехода в «Реал». Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.
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Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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Экономика

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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации

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Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
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В конце недели на страницах форума ChipHell появились подробные фотографии рабочей станции Sugon W330-35, которая использует восьмиядерный процессор Hygon C86 3185, являющийся аналогом AMD Ryzen первого поколения.
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Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов

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О проблемах с двигателем спутника рассказали в компании "Газпром космические системы".
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