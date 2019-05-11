Футбол
Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давностиСоветский спорт вчера в 11:26
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Игрок «Лестера» оштрафован на 5000 фунтов за твиты о женском футболе в 2013-2014 годах
Спорт-Экспрессвчера в 15:29
Игрок «Лестера» Чоудури оштрафован на 5000 фунтов за расистские твиты 6-летней давности
Sports.ruвчера в 16:42
Игрока «Лестера» оштрафовали на £ 5 тыс. за расистские твиты 6-летней давности
Чемпионатвчера в 17:42
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Общество
Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин
3D-принтеры печатают дома и машины, дешевые беспилотные такси заменяют общественный транспорт.
Обновлено в 02:21
Политика
Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния
Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Гаджеты
JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор
После полной разборки и сборки LG G8 заработал, но блогер отметил, что использовать его с оригинальным аккумулятором уже опасно.
Обновлено вчера в 14:22
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Авто
В России насчитали около 10 млн легковых автомобилей японских марок
Самой распространенной среди «японцев» является Toyota — в ее автопарке числится около 3,8 млн легковушек, что соответствует 39% от всех машин японских марок в нашей стране.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Американец стал очевидцем схватки медведей у себя во дворе
Житель США стал очевидцем схватки двух огромных медведей во дворе своего дома.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Хоккей
Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 12:25
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Зеленский призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено 08 мая в 01:09