Футбол

Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давностиСоветский спорт 11:26

Будучи 15-летним подростком, футболист опубликовал расистскую шутку.
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Футболист «Лестера» оштрафован на 5 тысяч фунтов за поведение в Twitter

Матч ТВ16:29

Футболист «Лестера» оштрафован на 5 тысяч фунтов за поведение в Twitter

Sportbox.RU16:29

Игрок «Лестера» оштрафован на 5000 фунтов за твиты о женском футболе в 2013-2014 годах

Спорт-Экспресс15:29

Игрок «Лестера» Чоудури оштрафован на 5000 фунтов за расистские твиты 6-летней давности

Sports.ru16:42

Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности

Советский спорт11:26
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Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала взрослую дочь

Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Авто

Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель

Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.
Обновлено в 06:13
Автоспорт

Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»

Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Авто

Volkswagen показал, как будет выглядеть жизнь с новым ID Buzz

В видео показана жизнь молодой семьи с новым электрическим микроавтобусом ID Buzz.
Обновлено в 14:13
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

В Турции опровергли информацию немецкой газеты Bild об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги

Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и «Арсеналом» завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Политика

В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

Американские власти отказали в предоставлении виз нескольким представителям российской делегации, члены которой должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Хоккей

Сборная Чехии обыграла шведов в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Швеции.
Обновлено в 16:49
Космос

Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на борту МКС

Обновлено в 03:49
Футбол

Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, руководивший «Ливерпулем» в 2005 году, рассказал какой волевой матч в исполнении красных получился лучше.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Авто

Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк

Обновлено в 17:05
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
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Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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