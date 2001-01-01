Футбол
Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давностиСоветский спорт 11:26
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Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала взрослую дочь
Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.
Обновлено в 06:13
Автоспорт
Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»
Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Авто
Volkswagen показал, как будет выглядеть жизнь с новым ID Buzz
В видео показана жизнь молодой семьи с новым электрическим микроавтобусом ID Buzz.
Обновлено в 14:13
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
В Турции опровергли информацию немецкой газеты Bild об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и «Арсеналом» завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Политика
В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России
Американские власти отказали в предоставлении виз нескольким представителям российской делегации, члены которой должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Швеции.
Обновлено в 16:49
Космос
Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на борту МКС
Обновлено в 03:49
Футбол
Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, руководивший «Ливерпулем» в 2005 году, рассказал какой волевой матч в исполнении красных получился лучше.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено в 17:05
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49