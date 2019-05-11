Футбол
Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твитыSport24.ru 18:52
Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
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