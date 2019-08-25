Футбол
Игрок «Кристал Пэлас» Заа может заменить Неймара в «ПСЖ»Газета.Ru 05:59
Игрок "Кристал Пэлас" Заа попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает The Mirror. По информации издания, парижане намерены подписать нападающего в случае ухода из команды звездного бразильского форварда Неймара.
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Политика
На Украине сообщили, что поставки дизеля из России снизились вдвое
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что объёмы поставок дизеля из России на Украину показывают в августе снижение в два раза.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Политика
Кравчук назвал свою самую большую ошибку на посту президента Украины
Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории, — рассказал Леонид Кравчук.
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Политика
Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" высказались на тему подключения российской стороны к G7.
Обновлено в 06:00
Общество
Сподвижник Поклонской предостерег Покраса Лампаса. «Не искушай бога»
Сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал всемирно известному каллиграфу и уличному художнику Покрасу Лампасу отказаться от идеи восстановить крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:17
Наука
Онлайн-игры развивают навыки многозадачности у пожилых людей
Ученые сделали вывод, что онлайн-игра тренировала гибкость ума и навыки многозадачности, что позволило пользователям старше 70 лет не только сохранить, но улучшить свои способности.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном
Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Общество
В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей
В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Обновлено в 05:40
Наука
На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев
Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Кино
Disney снимет мультфильм «Райя и последний дракон» в стилистике юго-восточной Азии
Обновлено в 07:53
Футбол
«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
Обновлено в 08:30
Единоборства
Дастин Порье: «Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью»
Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью.
Обновлено в 08:39
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59