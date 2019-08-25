Футбол

Игрок «Кристал Пэлас» Заа может заменить Неймара в «ПСЖ»Газета.Ru 05:59

Игрок "Кристал Пэлас" Заа попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает The Mirror. По информации издания, парижане намерены подписать нападающего в случае ухода из команды звездного бразильского форварда Неймара.
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«ПСЖ» готов заплатить «Кристал Пэлас» 100 миллионов фунтов за переход Заа

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