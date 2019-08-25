Футбол
Игрок «Кристал Пэлас» Заа может заменить Неймара в «ПСЖ»Газета.Ru 05:59
Игрок "Кристал Пэлас" Заа попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает The Mirror. По информации издания, парижане намерены подписать нападающего в случае ухода из команды звездного бразильского форварда Неймара.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено вчера в 13:46
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Политика
Явка на выборах президента Абхазии превысила 39%
«Явка на 15:00 составила 39,14%», — заявил он. По словам председателя ЦИК, в пяти из 35 избирательных округов страны явка превысила 50%.
Обновлено в 09:18
Общество
Девушка Роналду: «Ношу сексуальное нижнее белье — важно соблазнять мужчину и делать его счастливым»
Обновлено в 06:40
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
Обновлено в 01:08
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе
В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Росгвардия начала проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»
Росгвардия начала служебную проверку после появления в сети ролика, где люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Общество
Покрасу Лампасу обещали оказать «достойный приём» в Екатеринбурге
Ранее крест залили гудроном рабочие. Сегодня православные активисты в Екатеринбурге вышли на улицы и требуют удалить граффити.
Обновлено в 09:41
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
Обновлено в 10:12
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Культура
Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию
Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40