Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную ШвецииSport24.ru 15:18

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции. В эти минуты шведы встречаются с командой Испании в отборочном матче Евро-2020. В середине первого тайма Классон неудачно приземлился на газон после фола со стороны Жорди Альба.

Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную Швеции

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