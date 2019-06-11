Футбол

Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную ШвецииSport24.ru 15:18

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции. В эти минуты шведы встречаются с командой Испании в отборочном матче Евро-2020. В середине первого тайма Классон неудачно приземлился на газон после фола со стороны Жорди Альба.
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