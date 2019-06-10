Футбол

Классон получил травму колена в матче за сборную ШвецииРИА Новости вчера в 18:02

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон получил травму колена в матче за сборную Швеции против команды Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщает expressen.se. Встреча прошла в понедельник в Мадриде (3:0). Классон был заменен в середине первого тайма.
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