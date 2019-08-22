с чего всё началось

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4), сообщает RMC. 29-летний футболист травмировался на 24-й минуте встречи, столкнувшись с игроком соперников.

Происшествия Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.

Транспорт Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Культура Киселев уходит с телеканала Порошенко Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.

Происшествия В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.

Политика Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.

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Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

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Гаджеты В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.

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Футбол Роналду назвал условие ухода из сборной Португалии В марте 31-летний одноклубник Роналду Гонсало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.

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Политика Как пакт Молотова-Риббентропа поссорил Германию с Японией Вопрос был лишь в сроках, а также в том, будет ли удар по СССР нанесен не только с запада, но и с востока, со стороны Японии.

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