с чего всё началось

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4), сообщает RMC. 29-летний футболист травмировался на 24-й минуте встречи, столкнувшись с игроком соперников.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8 Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.

Культура Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии Крым с культурной миссией намерена посетить представительная делегация из Италии.

Технологии «МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту 23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Здоровье Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

Происшествия В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.

Наука Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Происшествия В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.