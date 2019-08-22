Футбол

Игрок «Краснодара» Кабелла порвал крестообразные связки коленаSport24.ru вчера в 14:04

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, 21 августа
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4), сообщает RMC. 29-летний футболист травмировался на 24-й минуте встречи, столкнувшись с игроком соперников.
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с чего всё началось
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на своей странице в «Инстаграме»
 прокомментировал травму, полученную в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).
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Игрок «Краснодара» Кабелла порвал крестообразные связки колена

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