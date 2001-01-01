Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорблениеРБК 07:27
Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников извинился перед футболистом «Енисея» Шамилем Гасановым за оскорбление по национальному признаку, сообщает «Чемпионат». По информации издания, игрок краснодарской команды отправил сопернику сообщение и позвонил ему. Гасанов извинения Черникова принял.
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