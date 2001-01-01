Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорблениеРБК 07:27
Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников извинился перед футболистом «Енисея» Шамилем Гасановым за оскорбление по национальному признаку, сообщает «Чемпионат». По информации издания, игрок краснодарской команды отправил сопернику сообщение и позвонил ему. Гасанов извинения Черникова принял.
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Полузащитник «Краснодара-2» был удален за ксенофобское высказывание, ему грозит дисквалификация
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
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ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
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Япония увезла из России останки не своих военнопленных
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
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Украина отметит День независимости в новом формате
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.
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Уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 07 показали в Сети
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Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
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Спутник связи «Меридиан» выведен на расчётную орбиту
Космический аппарат «Меридиан», запущенный на ракете-носителе среднего класса «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.
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14 человек отравились газом в Подмосковье
В Подмосковье 14 рабочих отравились газом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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