Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников извинился перед футболистом «Енисея» Шамилем Гасановым за оскорбление по национальному признаку, сообщает «Чемпионат». По информации издания, игрок краснодарской команды отправил сопернику сообщение и позвонил ему. Гасанов извинения Черникова принял.

Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорбление

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