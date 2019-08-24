Футбол
Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в историиГазета.Ru 05:45
Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
Обновлено в 10:37
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Космос
«Союзу МС-14» с FEDOR предрекли затопление
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) в случае невозможности стыковки с Международной космической станцией (МКС) будет затоплен, сообщил «Интерфаксу» эксперт в области российской космонавтики Иван Моисеев.
Обновлено в 10:25
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 11:32
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов
Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На трассе в Башкирии погибли супруги из Магнитогорска
На трассе Магнитогорск – Кизильское произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2112 и «Kia Sportage».
Обновлено в 08:34
Культура
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Челси» обыграл «Норвич», одержав первую победу при Лэмпарде
У хозяев поля отличились Тодд Кантвелл и Теэму Пукки. Таким образом, Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси».
Обновлено в 09:35
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Единоборства
Украинец Усик отказался от боя с российским боксером
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не хочет проводить бой против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 10:09
Общество
В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта
Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан".
Обновлено в 07:49
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей
Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Подписчики уверены, что Боня ждет второго ребенка
Подписчики бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони уверены, что женщина ждет второго ребенка.
Обновлено в 03:00
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Кино
Ежегодная акция «Ночь кино» стартовала в Москве
Обновлено в 09:11
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено вчера в 02:45