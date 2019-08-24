Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории

Спорт день за днем

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Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

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Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.

Футбол «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе» Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.

Происшествия В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.

Происшествия На трассе в Башкирии погибли супруги из Магнитогорска На трассе Магнитогорск – Кизильское произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2112 и «Kia Sportage».

Культура В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.

Футбол «Челси» обыграл «Норвич», одержав первую победу при Лэмпарде У хозяев поля отличились Тодд Кантвелл и Теэму Пукки. Таким образом, Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси».

Авто Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Единоборства Украинец Усик отказался от боя с российским боксером Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не хочет проводить бой против россиянина Андрея Федосова.

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Хоккей «Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа.