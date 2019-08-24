Футбол

Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в историиГазета.Ru 05:45

Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла (видео)

Советский спорт09:03

Форвард «Фламенго» Бруно Энрике признан одним из самых быстрых футболистов в мире

Sport24.ru04:49

Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футбола

Спорт-Экспресс03:29

Форвард «Фламенго» показал одну из самых высоких скоростей в истории футбола. Он обогнал Мбаппе и Бэйла

Матч ТВ05:06

Бруно Энрике стал самым быстрым футболистом в мире

Вести.Ru04:44

Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футбола. Его впервые вызвали в сборную Бразилии

Спорт день за днем05:55

Нападающий «Фламенго» развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола

Чемпионат03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

Обновлено в 10:37
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Космос

«Союзу МС-14» с FEDOR предрекли затопление

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) в случае невозможности стыковки с Международной космической станцией (МКС) будет затоплен, сообщил «Интерфаксу» эксперт в области российской космонавтики Иван Моисеев.
Обновлено в 10:25
Здоровье

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Единоборства

Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание

Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»

Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 11:32
Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 08:16
Происшествия

В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов

Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.
Обновлено в 10:01
Культура

Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи

Обновлено в 10:45
Происшествия

На трассе в Башкирии погибли супруги из Магнитогорска

На трассе Магнитогорск – Кизильское произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2112 и «Kia Sportage».
Обновлено в 08:34
Культура

В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой

Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Челси» обыграл «Норвич», одержав первую победу при Лэмпарде

У хозяев поля отличились Тодд Кантвелл и Теэму Пукки. Таким образом, Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси».
Обновлено в 09:35
Авто

Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть

Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с российским боксером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не хочет проводить бой против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 08:58
Общество

В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта

Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан".
Обновлено в 07:49
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол

Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей

Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес

Подписчики уверены, что Боня ждет второго ребенка

Подписчики бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони уверены, что женщина ждет второго ребенка.
Обновлено в 03:00
Хоккей

«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Кино

Ежегодная акция «Ночь кино» стартовала в Москве

Обновлено в 09:11
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено вчера в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фламенго
Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. Является одним из четырёх клубов, который никогда не покидал высший дивизион чемпионата Бразилии, наряду с «Сантосом», «Сан-Паулу» и «Крузейро». Самая популярная команда Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное