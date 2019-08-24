Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории

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