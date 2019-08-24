Футбол
Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в историиГазета.Ru 05:45
Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
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Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
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В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
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Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
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Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
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Обновлено в 06:19
Происшествия
В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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