Футбол

Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в историиГазета.Ru 05:45

Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
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