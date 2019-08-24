Футбол

Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футболаСпорт-Экспресс 03:29

Нападающий «Фламенго» Бруну Энрике стал самым быстрым футболистом в мире, сообщает официальный Twitter ФИФА. В матче 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Интернасионала» (2:0) он разогнался со скорости 38 км/ч.
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Форвард «Фламенго» Бруно Энрике признан одним из самых быстрых футболистов в мире

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