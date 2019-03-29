Происшествия
Игрок «Фиорентины» Кьеза попал в ДТПБомбардир.ру вчера в 23:13
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в аварию. Об этом сообщает итальянское издание ANSA. Кьеза, управляя автомобилем, столкнулся со скутером, водитель которого упал на землю, после чего был доставлен в больницу.
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Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана
«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
«День тишины» наступил на Украине
В субботу, 30 марта, в 00.00 на Украине начался "день тишины", который предполагает полный запрет на предвыборную агитацию, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 19:58
Культура
Михаил Пореченков стал Народным артистом России
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Васильева сказала, как решать проблему травли учителей из-за соцсетей
Обновлено вчера в 05:41
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Общество
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено вчера в 08:10
Энергетика
Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края
Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ
Ассистентами форварда выступили Брэйден Шенн и Райан О'Райлли. Для россиянина этот гол стал 30-м в сезоне.
Обновлено вчера в 19:40
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено 28 марта в 18:35
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено 28 марта в 10:48
Игры
Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 05:07
Экономика
В Красноярске построят гольф-клуб площадью около 200 гектаров
Инвестиции в проект гольф-клуба составят около 1 миллиарда рублей.
Обновлено в 00:24
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 20:02
Авто
Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Три человека, женщина и двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в поселке Шерегеш в Кемеровской области.
Обновлено вчера в 22:58