Происшествия
Игрок «Фиорентины» Кьеза попал в ДТПБомбардир.ру вчера в 23:13
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в аварию. Об этом сообщает итальянское издание ANSA. Кьеза, управляя автомобилем, столкнулся со скутером, водитель которого упал на землю, после чего был доставлен в больницу.
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Транспорт
«Яндекс.Такси» не исключает повышение цен при ограничении работы «уставших» водителей
Компания «Яндекс.Такси» допускает возможное повышение цен на тарифы поездок, если время работы «уставших» таксистов будут ограничено, сообщил директор компании Тигран Худавердян.
Обновлено в 05:43
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Политика
Тереза Мэй проиграла окончательное голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проиграла третье и решающее голосование по варианту соглашения с ЕС.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Авто
Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями
Обновлено в 04:08
Теннис
Маррей вернулся к тренировкам после операции
Напомним, Маррей восстанавливался большую часть прошлого сезона после операции на тазобедренном суставе.
Обновлено в 06:10
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Космос
Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту
Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Ил-112В успешно совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Космос
Горожанам покажут, как выглядит Омская область из космоса
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
От сексуальной школьницы до тигрицы: Анастасия Решетова восхитила пикантными селфи
Анастасия Решетова опубликовала сразу несколько фотографий в сексуальных нарядах.
Обновлено в 02:23
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики
В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Наука
Пожилая шотландка не чувствует боль из-за редкой мутации
В руки шотландских врачей попала пожилая женщина, неспособная чувствовать боль благодаря ранее неизвестной мутации.
Обновлено в 04:03
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.
Обновлено в 05:22
Политика
В Словакии началось голосование во втором туре президентских выборов
В Словакии началось голосование во втором туре президентских выборов, сообщила государственная избирательная комиссия.
Обновлено в 05:14
Общество
Австралийский дипломат поведал о «магической роли» Москвы
Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.
Обновлено в 06:09
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00