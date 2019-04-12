Футбол

Игрок ФК «Тоттенхэм» Кейн пропустит три месяца из-за травмыИзвестия 07:53

Форвард английского ФК «Тоттенхэм» Харри Кейн пропустит три месяца из-за травмы, полученной в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против команды «Манчестер Сити».
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Лидер «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

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Бомбардир.ру04:08

СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы

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СМИ: Кейн из-за травмы пропустит остаток сезона и финальную стадию Лиги наций

Sport24.ru03:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Кино

Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет

«11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.
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Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
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В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 06:36
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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Шоу-бизнес

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Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Авто

Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont

В ближайшее время официальное представительство марки в России — компания «Фольксваген Груп Рус» — оповестит всех владельцев указанных транспортных средств о необходимости предоставить внедорожник в ближайший сервисный центр марки.
Обновлено в 09:01
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
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Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Экономика

«Газпром» провел серию кадровых перестановок

"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Наука

На Балканах впервые нашли палеолитические рисунки

Международная группа археологов, представляющих университеты английского Саутгемптона и французского Бордо, объявила о впервые обнаруженном на Балканском полуострове образце пещерного рисунка, относимого к палеолитическому искусству.
Обновлено вчера в 13:42
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Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

Будучи замужем за Филиппом Киркоровым, Алла Борисовна открыто говорила, что ему категорически нельзя пить.
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Путин посмотрит ракетные двигатели

Обновлено вчера в 08:38
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Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

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Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
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Департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, сообщает РБК.
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Путин отметил успешную работу Volkswagen в России

Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
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Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
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Обновлено в 06:00
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На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
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Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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