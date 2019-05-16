Футбол

Игрок ФК «Ростов» Тимофей Калачев завершает карьеруRostov.ru 12:59

Ростов — Зенит
19 мая
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Полузащитник Тимофей Калачев прекращает футбольную карьеру. Об этом болельщикам стало известно 16 мая. Клуб зовет всех ростовчан, неравнодушных к футболу, на прощальный матч с ФК «Зенит».
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Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

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