Игрок ФК «Ростов» Тимофей Калачев завершает карьеруRostov.ru 12:59

Полузащитник Тимофей Калачев прекращает футбольную карьеру. Об этом болельщикам стало известно 16 мая. Клуб зовет всех ростовчан, неравнодушных к футболу, на прощальный матч с ФК «Зенит».

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Происшествия В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.

Общество Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».

Технологии В Германии успешно испытали воздушное электротакси Известно, что прототип пятиместного электрического аэротакси Lilium Jet был разработан германской стартап-компанией Lilium.

Футбол ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Армия и оружие Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Культура Нагиев анонсировал прямой эфир детского «Голоса» об итогах голосования Как рассказал актер принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, речь пойдет не только о результатах голосования, которые были аннулированы после обнародования первых результатов расследования.

Шоу-бизнес На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат Актриса едва не пострадала от нападения неадекватного поклонника.

Здоровье Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Шоу-бизнес Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.

Гаджеты OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580 Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Политика Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Шоу-бизнес Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.