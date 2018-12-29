Футбол
Игрок ФК «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую команду
Игрок ФК «Ростов» Аяз Гулиев может перейти в другую командуRostov.ru14:02
Сообщается, что Гулиев перейдет в московский «Спартак». Полузащитник является воспитанником этого клуба, однако в июне подписал контракт на четыре года с «Ростовом». Сейчас же его хотят вернуть в команду за 60 миллионов рублей.
Rostov.ru14:02
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Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
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Происшествия
Аэропорт Ганновера возобновил работу
Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено в 14:26
Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
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Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Париже в ходе манифестаций «желтых жилетов» задержаны 57 человек
Полиция в ходе очередных манифестаций "желтых жилетов" в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу.
Обновлено в 13:34
Экономика
Крымский мост подорожал почти на 3 млрд рублей
«Слова "16947,2 млн рублей" заменить словами "19907207492 рубля"», говорится в распоряжении, которое ещё 27 декабря подписал Дмитрий Медведев.
Обновлено в 15:49
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Украинские силовики начали обстрел окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики ведут обстрел северных окраин Донецка, нарушая тем самым "новогоднее" перемирие, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 05:13
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Культура
Режиссер Марлен Хуциев попал в больницу
Обновлено в 13:09
Происшествия
Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин
Цунами может образоваться в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое по данным Геологической службы США, произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин.
Обновлено в 00:31
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено в 15:06
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Футбол
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43
Происшествия
После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
В Иркутской области после незаконной охоты на медведя возбудили уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин поделился своими планами на новогодние праздники
Владимир Путин признался, что у него нет каких-либо особенных планов на грядущие новогодние праздники.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Обновлено в 09:10
Политика
Переговоры Путина с Лукашенко длились 3,5 часа
Переговоры проходили за закрытыми дверями и продлились 3,5 часа.
Обновлено в 14:11
Спорт
Екатерина Юрлова-Перхт: «Хочу расплакаться от слов Шипулина»
Считаю, что мы эту гонку не проиграли.
Обновлено в 14:21