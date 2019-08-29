Футбол
Газета.RuИгрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, российский клуб арендует шведского игрока до конца нынешнего сезона.
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