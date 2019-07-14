Футбол

Кристиан Бистрович: «ЦСКА постарается хорошо стартовать в чемпионате»Матч ТВ вчера в 04:34

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».
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