Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

Кристиан Бистрович: «ЦСКА постарается хорошо стартовать в чемпионате»

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