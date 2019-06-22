Футбол

Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»Вести.Ru 07:20

23-летний Бекао находится в ЦСКА по условиям аренды с бразильским клубом "Байя". У армейцев имеется право выкупа игрока, срок аренды которого истекает 30 июня. Однако пока стороны не могут договориться с игроком по условиям контракта.
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«Наполи» интересуется Бекао

Советский спорт05:15

СМИ: Бекао попал в список интересов «Наполи»

Спорт-Экспресс05:25

Бекао может перейти в «Наполи»

Sport.ru07:29

Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»

Матч ТВ05:42

Игрок ЦСКА может перейти в «Наполи»

Газета.Ru06:26

В Италии сообщили об интересе «Наполи» к Бекао

Sport24.ru04:58

Бекао может перейти в «Наполи»

Чемпионат06:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак

Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Политика

«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Общество

Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ

Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Футбол

Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено вчера в 15:50
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Авто

GMC намерена возродить старую модель

Модель была снята с производства более десяти лет назад, но в новом отчете компании говорится о намерении возродить легендарный внедорожник в качестве конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Обновлено в 02:28
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Обновлено в 01:42
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Здоровье

На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Кино

Карри не сыграет в Space Jam 2 из-за загруженного графика

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в съемках мультипликационного фильма Space Jam 2. По сообщению New York Times, баскетболист получил приглашение сняться в эпизодической роли, но ответил отказом.
Обновлено в 06:05
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Общество

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

Обновлено в 07:21
Футбол

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова

Обновлено в 06:54
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
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