Футбол
Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»Вести.Ru 07:20
23-летний Бекао находится в ЦСКА по условиям аренды с бразильским клубом "Байя". У армейцев имеется право выкупа игрока, срок аренды которого истекает 30 июня. Однако пока стороны не могут договориться с игроком по условиям контракта.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Политика
«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию
«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Авто
GMC намерена возродить старую модель
Модель была снята с производства более десяти лет назад, но в новом отчете компании говорится о намерении возродить легендарный внедорожник в качестве конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Обновлено в 02:28
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Здоровье
На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Кино
Карри не сыграет в Space Jam 2 из-за загруженного графика
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в съемках мультипликационного фильма Space Jam 2. По сообщению New York Times, баскетболист получил приглашение сняться в эпизодической роли, но ответил отказом.
Обновлено в 06:05
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Общество
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова
Обновлено в 06:54
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10