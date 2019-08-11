Футбол
Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»Soccer.ru 03:38
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
5
Васин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
7
Ахметов
98
Обляков
25
Бистрович
9
Чалов
17
Сигурдссон
35
Джанаев
26
Калугин
45
Миладинович
25
Новосельцев
13
Кудряшов
24
Набиуллин
94
Лагатор
16
Нобоа
15
Цаллагов
17
Мостовой
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы. В России, как я уже сказал, легких матчей не бывает.
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