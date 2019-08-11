Футбол

Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»Soccer.ru 03:38

ЦСКА — Сочи
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы. В России, как я уже сказал, легких матчей не бывает.
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