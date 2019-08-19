Футбол

Игрок ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»Sport24.ru 13:30

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». 24-летний футболист травмировался в середине первого тайма, когда против него жестко сыграл защитник красно-белых Самюэль Жиго. На 22-й минуте вместо Ефремова на замену вышел Такума Нисимура.
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