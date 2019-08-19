Футбол
Игрок ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»Sport24.ru 13:30
|22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
|36′
Самуэль Жиго
|59′
|68′
Марио Фернандес
|71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
|72′
Самуэль Жиго
|79′
|80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|88′
|90′+5′
Кирилл Набабкин
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
2 ×
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
9
Мирзов
20
Шюррле
35
Акинфеев
14
Набабкин
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». 24-летний футболист травмировался в середине первого тайма, когда против него жестко сыграл защитник красно-белых Самюэль Жиго. На 22-й минуте вместо Ефремова на замену вышел Такума Нисимура.
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Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
Комсомольская правда13:50
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
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