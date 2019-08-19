Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». 24-летний футболист травмировался в середине первого тайма, когда против него жестко сыграл защитник красно-белых Самюэль Жиго. На 22-й минуте вместо Ефремова на замену вышел Такума Нисимура.

Игрок ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»

Технологии Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.

Общество Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.

Общество В Японии за неделю от жары умерли семь человек По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.

Общество В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Здоровье Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней во время схваток.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Игры Sony купила разработчиков «Человека-паука» Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Происшествия Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Авто МАЗ представил городской автобус нового поколения Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя по контракту с UFC Хабиб Нурмагомедов обсудил условия нового контракта еще в июне 2019 года. У него запланировано как минимум два боя в рамках UFC 242.

Игры Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.

Шоу-бизнес Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.

Происшествия В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.

Путешествия Названы самые популярные среди путешественников приметы В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.

Политика Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

Происшествия Роналду признался в выплате девушке, обвинившей его в изнасиловании Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, ранее обвинившей его в изнасиловании.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Происшествия В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".