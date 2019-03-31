Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матчаRT на русском 11:28

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:2. За ЦСКА забили Никола Влашич и Фёдор Чалов, отличившиеся на 25-й и 64-й минутах.
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