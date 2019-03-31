Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матчаRT на русском 11:28
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:2. За ЦСКА забили Никола Влашич и Фёдор Чалов, отличившиеся на 25-й и 64-й минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Футбол
«Манчестер Сити» может приобрести игрока «Лестера» за 84 миллиона
Как утверждает издание, «Лестер» готов расстаться со своим воспитанником, но хочет получить за него денежную компенсацию в размере 84 миллионов евро.
Обновлено в 07:23
Культура
СБУ нашла в песне «Маленькая страна» Наташи Королевой экстремизм
Ведомство нашло в ее творчестве призыв к экстремизму, рассказала певица в эфире телеканала НТВ.
Обновлено в 01:04
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Певица Макsим разочаровала зрителей своей внешностью
View this post on Instagram Многие из вас уже поймали мою песню #абонентнедоступен на волнах @russkoe_radio💪🏽💖 Давайте поддержим мой трек и будем активно голосовать за него и заказывать в эфире 📱☎️ A post shared by Марина Максимова (@maksimartist) on Mar 28, 2019 at 8:34am PDT Но если на неухоженную внешность певицы зрители согласны закрывать глаза, то с ее поведением мириться на захотели.
Обновлено в 06:51
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Кино
В Сети появился отрывок из фильма о маньяке Теде Банди
На YouTube-обнародован отрывок из художественного фильма "Красивый, плохой, злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) - с Заком Эфроном, а также Джимом "доктором Шелдоном Купером" Парсонсом, дочерью Фила Коллинза и лидером Metallica Джеймсом Хэтфилдом в ролях.
Обновлено в 09:30
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Авто
В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster
Что касается компьютерной визуализации, то на ней показали родстер с удлиненным капотом и более покатой крышей в задней части.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Политика
На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике
Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На парковке в Пулково заживо сгорел охранник
Обновлено в 05:29
Культура
Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой
В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, проживающие в населённом пункте Зайцево на улице Карбышева.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский проголосовал на выборах на Украине
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Экономика
Петербургский «РЭП-Холдинг» получил лицензию на сервис и ремонт газотурбинных установок General Electric
АО «РЭП-Холдинг» и американский холдинг General Electric в лице итальянских газовых компрессоров GE Nuovo Pignone подписали соглашение о предоставлении лицензии на сервисное обслуживание газотурбинных установок, которые петербургская компания уже ровно десять лет выпускает по договоренности с GE.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Анжи» и «Краснодар» определились с формой
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей
Обновлено в 08:15
Футбол
Фанаты «Челси» скандировали матерную кричалку в адрес Сарри
Фанаты "Челси" оскорбляли Маурицио Сарри во врмя матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:1).
Обновлено в 11:23
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика
Помпео рассматривает введение мер против РФ в связи с Венесуэлой
Государственный секретарь США Майкл Помпео вскоре решит, какие меры Вашингтон примет в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В США стартовал конкурс на замену БМП «Брэдли»
Армия США запускает конкурс по разработке новых боевых машин пехоты (OMFV).
Обновлено в 10:53