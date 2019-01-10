Футбол

Игрок «Чертаново» Зиньковский перешел в «Крылья Советов»
Газета.Ru
05:16

Полузащитник московского футбольного клуба "Чертаново" Антон Зиньковский стал игроком "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru05:16

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«Чертаново» подтвердил переход Зиньковского в «Крылья Советов»

Советский спорт04:15

Шикунов: «Думаю, Зиньковский не просто игрок на перспективу. Сразу поможет „Крыльям Советов“»

Sport24.ru04:57

Зиньковский перешел в «Крылья Советов»

Soccer.ru04:16

Игрок «Чертаново» Зиньковский перешел в «Крылья Советов»

Газета.Ru05:16

«Чертаново» объявил о переходе Зиньковского в «Крылья Советов»

Чемпионат03:57

Второй бомбардир ФНЛ Зиньковский перешел из «Чертанова» в «Крылья Советов»

Sports.ru03:51

Зиньковский пройдет медосмотр с «Крыльями»

Спорт-Экспресс08 января в 10:15
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия

В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:47
Экономика

В России вырос размер возрастной надбавки к пенсии

С этого года надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, составит 5 334 рубля, сообщает "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Обновлено в 03:33
Политика

ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Политика

В Госдуму внесли закон о запрете отторжения Курил

"Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года", - говорится в тексте.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании

Обновлено в 02:22
Музыка

Шнуров стихами ответил на «пивную» критику Милонова

Обновлено в 06:08
Общество

Закон о третьей отсрочке от армии для студентов принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий студентам получить третью отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре даже в том случае, если ранее они уже использовали две положенные действующим законодательством отсрочки.
Обновлено в 06:06
Общество

Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки

Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Обновлено в 05:29
Политика

Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может

Вопрос об объединении России и Белоруссии в настоящее время на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Общество

Российским детям запретят приносить в школу еду из дома

К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Общество

За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными лекарствами и биологически активными добавками через интернет, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:28
Футбол

РПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Российская премьер-лига провела заседание, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза Александра Дюкова.
Обновлено в 06:11
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Космос

В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп

"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Здоровье

Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В Москве в шахте лифта нашли скелет

Обновлено в 04:20
Космос

Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе

Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о готовности обсудить отказ от иска к «Газпрому»

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Рогозин рассказал о просьбе NASA создать «Союз» для полетов на Луну

Обновлено в 04:38
Политика

В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море

Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Обновлено в 03:43
Экономика

Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Политика

Додон пожаловался Медведеву на российские санкции против Украины

Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца

Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей.
Обновлено в 04:08
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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