Футбол
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»Lenta.ru 03:01
Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал героем юмористической передачи на испанском телевидении, передает AS. Спортсмену, в частности, пришлось отвечать на вопрос о том, сколько раз за последний месяц у него был секс.
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Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»
Sport24.ruвчера в 20:51
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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