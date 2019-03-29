Футбол

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»Lenta.ru 03:01

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал героем юмористической передачи на испанском телевидении, передает AS. Спортсмену, в частности, пришлось отвечать на вопрос о том, сколько раз за последний месяц у него был секс.
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Жерар Пике: "Секс в этом месяце? С "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" считается?»

Спорт-Экспресс03:31

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Lenta.ru03:01

Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Sport24.ruвчера в 20:51

Пике: «Сколько раз был секс за последний месяц? А "Бернабеу" считать?»

Soccer.ruвчера в 23:16

Пике: «Сколько раз в этом месяце был секс? А «Бернабеу» считается?»

Eurosport.ru02:09

Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Бомбардир.ру01:55

Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

Чемпионат02:31
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