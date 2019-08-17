Нападающий "Барселоны" Луис Суарес получил травму в матче первого тура чемпионата Испании против "Атлетико" из Бильбао, сообщает Marca. Об этом проинформировал наставник каталонской команды Эрнесто Вальверде.

Игрок «Барселоны» Суарес получил травму в матче против «Атлетика»

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