Футбол
Игрок «Барселоны» Суарес получил травму в матче против «Атлетика»Газета.Ru 19:00
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес получил травму в матче первого тура чемпионата Испании против "Атлетико" из Бильбао, сообщает Marca. Об этом проинформировал наставник каталонской команды Эрнесто Вальверде.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года
С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата Испании
В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 17:11
Политика
ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в украинский парламент, назвав победителя в 210-м избирательном округе Черниговской области.
Обновлено в 19:37
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ
В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ).
Обновлено в 23:08
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено в 23:31
Общество
Протестующие в Гонконге разблокировали центральные улицы
Обновлено в 11:27
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей
ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.
Обновлено в 08:19
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено в 22:53
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине
По предварительной информации, 16 августа в 18:10 на нерегулируемом перекрестке в Пушкине автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась по главной дороге с включенными маячками.
Обновлено в 15:16
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено в 15:59
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено в 21:05