Футбол
Игрок «Авангарда» избежал наказания за нарушение антидопинговых правилСпорт-Экспресс 06:43
Игрок «Авангарда» Дмитрий Коробов избежал наказания за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую группу «КлеверКонсалт». 20 мая РФС получил уведомление от РУСАДА о том, что в допинг-пробе игрока обнаружены запрещенные вещества.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Общество
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" обыграло "Тамбов" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп призвал американские компании уходить из КНР
Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В результате камнепада в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»
«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Apple подала заявку на «умные» часы с поддержкой 5G
Американская технологическая корпорация Apple подала заявку на патент «умных» часов Apple Watch, поддерживающих связь 5G.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321
В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
Обновлено в 06:09
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Киберспорт
Режим разделенного экрана, навыки героев, драки и диалоги в Darksiders Genesis
Обновлено в 12:03
Политика
Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.
Обновлено в 10:04
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Авто
«Яндекс.Драйв» в Москве добавил в список машин два Ford Mustang 1965 и 1969 г. выпуска
Два Ford Mustang 1965 г. и 1969 г. выпуска смогут арендовать пользователи сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
Причиной стало распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов, которые, в отличие от планшетов, могут поместиться в карман.
Обновлено в 02:09