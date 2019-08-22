Футбол
Игрок «Авангарда» избежал наказания за нарушение антидопинговых правилСпорт-Экспресс 06:43
Игрок «Авангарда» Дмитрий Коробов избежал наказания за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую группу «КлеверКонсалт». 20 мая РФС получил уведомление от РУСАДА о том, что в допинг-пробе игрока обнаружены запрещенные вещества.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено в 08:33
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Общество
AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин
AliExpress упростил процедуру возврата товара. Теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.
Обновлено в 07:52
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Общество
Бассейны с подогревом появятся у Северного речного вокзала
Зона отдыха с тремя понтонными бассейнами и кафе появится на набережной Северного Речного вокзала.
Обновлено в 08:03
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено в 04:31
Авто
Новый Nissan R36 GT-R будет электрифицирован
Хироши Тамура, главный специалист по продуктам GT-R, на недавнем запуске в Австралии юбилейных версий моделей Nissan GT-R и 370Z сообщил в интервью Car Sales, что автопроизводитель все еще взвешивает свои возможности.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный депздрав.
Обновлено в 08:35
Политика
МИД Украины признал бесполезность санкций против России
Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
Обновлено в 05:27
Космос
Названы задачи робота «Федора» на борту МКС
Сообщается, что в рамках реализации программы испытаний робота "Федора" на борту станции для него уже определены четыре базовые задачи.
Обновлено в 04:26
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Общество
Росгвардия объяснила желание брать земли и здания для своих нужд
Ранее 23 августа стало известно, что Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 09:33