Футбол
Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛSoccer.ru вчера в 15:32
Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ. Таким образом, полузащитник гостей Джек Грилиш потерпел 19-е поражение подряд в АПЛ. Данный показатель является антирекордом турнира.
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Джек Грилиш проиграл 19 матчей подряд в английской премьер-лиге. Это антирекорд
Спорт-Экспрессвчера в 15:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:04, Вашингтон
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