Футбол

Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛSoccer.ru вчера в 15:32

Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ. Таким образом, полузащитник гостей Джек Грилиш потерпел 19-е поражение подряд в АПЛ. Данный показатель является антирекордом турнира.
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Полузащитник «Астон Виллы» обновил рекорд АПЛ по числу поражений подряд

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