Игрок «Ахмата» отреагировал на приход в клуб Дениса ГлушаковаNews.ru вчера в 07:23

Защитник «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб. Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи.

Игрок «Ахмата» отреагировал на приход в клуб Дениса Глушакова

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