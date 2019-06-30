Футбол

Игрок «Ахмата» отреагировал на приход в клуб Дениса ГлушаковаNews.ru вчера в 07:23

Защитник «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб. Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи.
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«Динамо» покупает игрока «Ромы», Глушаков поедет в Грозный. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru03:00

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Советский спорт00:45

Глушаков и Олег Иванов могут дополнить друг друга. «Ахмат» способен удивить связкой экс-спартаковцев (с видео)

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Глушаков прилетел в Австрию на сбор «Ахмата»

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Глушаков уже присоединился к «Ахмату». ФОТО

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Глушаков присоединился к «Ахмату» на сборе в Австрии

Чемпионатвчера в 16:37

Денис Глушаков будет играть за ФК «Ахмат»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов

В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова: «Я его ревновала, были и скандалы»

Лет пять ревновала его, были и скандалы.
Обновлено в 03:00
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Тело погибшей в мае туристки найдено на Алтае

Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля

Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено вчера в 11:51
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

Река Кан в Красноярском крае вышла из берегов

Как сообщают ТАСС со ссылкой на городское управление ГО и ЧС, уровень воды в реке составляет 425 см (при этом критическая отметка уровня воды – 420 см). Вода продолжает подниматься.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Наука

Древние родственники крокодилов были вегетарианцами

Оказалось, что среди вымерших родственников современных крокодилов были не только хищники, но и травоядные.
Обновлено вчера в 07:47
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено 28 июня в 02:29
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Авто

УАЗ показал забытую версию «буханки»

Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Режиссера избили в Москве

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Футбол

Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался, что спокойно относится к личной статистике.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Сын совладельца «Домодедово» Валерия Когана женился в США

39-летний наследник миллиардера Валерия Когана женился. Свадебная церемония прошла за границей.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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