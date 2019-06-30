Футбол
Игрок «Ахмата» отреагировал на приход в клуб Дениса ГлушаковаNews.ru вчера в 07:23
Защитник «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб. Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Лет пять ревновала его, были и скандалы.
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Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
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В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки
«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
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SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
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Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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Река Кан в Красноярском крае вышла из берегов
Как сообщают ТАСС со ссылкой на городское управление ГО и ЧС, уровень воды в реке составляет 425 см (при этом критическая отметка уровня воды – 420 см). Вода продолжает подниматься.
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Оказалось, что среди вымерших родственников современных крокодилов были не только хищники, но и травоядные.
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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
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Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
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Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).
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Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался, что спокойно относится к личной статистике.
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