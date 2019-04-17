Игры

Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатнойРИА Новости 18:05

Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
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Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной

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