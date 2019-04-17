Игры
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатнойРИА Новости 18:05
Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
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Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери
В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Авто
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Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Футбол
Гвардиола прокомментировал отменённый гол Стерлинга
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал отменённый в концовке матча с "Тоттенхэмом" (4:3) гол хавбека "горожан" Рахима Стерлинга.
Обновлено в 18:46
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова
Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 16:52
Политика
Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком
В ближайшее время Кабмин озвучит предложения по увеличению размера пособия по уходу за ребенком, которое полагается во время декретного отпуска.
Обновлено в 07:13
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено в 14:20
Футбол
Почеттино про матч с «Манчестер Сити»: «За это мы и любим футбол»
«Шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в гостях (3:4), но прошли дальше за счет большего числа выездных голов.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Белоруссии сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:54
Наука
При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством
При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Общество
Чиновники Сахалинской области обсуждают все на стратегической сессии
Инициативы, которые поддержат жители Сахалинской области, станут основой стратегии социально-экономического развития Сахалина и Курил.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Дисплей нового поколения Surface Hub 2S
Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Экс-президент Перу находится в коме после попытки суицида
Экс-президент Перу (1985-1990, 2006-2011 годы) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы.
Обновлено в 10:17